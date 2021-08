Evely ütles oma sünnipäeval, 25. augustil, et on suursugusest kingist šokis, muidugi heas mõttes: "Mul on nii palju emotsioone, et neid on raske sõnadesse panna. Kindlasti olen aga hoolimata vihmasest ja tuulisest ilmast olnud hommikust saati väga elevil."