Sandra Nurmsalu keeldub esinemast kohtades, kus nõutakse vaktsineerimise tõendit: ärge mulle kirjutage, kui teete absurdi

Laulja Sandra Nurmsalu, kes on ka Eestit Eurovisionil esindanud, avaldas Facebookis kontserdikorraldaja saadetud kirja, kus öeldakse, et nende üritusel tuleb näidata vaktsineerimise tõendit või valmis tegema koha peal kiirtest. Sandra ei soovinud sellel üritusel osaleda.

"Olin just sunnitud ühele kultuurikeskuse kontserdipäringule saatma sellise omapärase vastuse. Mulle anti teada, et pidulik haridussündmus toimub VV kehtestatud korra alusel, milleks on tõend või kiirtesti tegemise võimalus."

"Teistelegi edaspidiseks - palun ärge vaevuge mulle rohkem muusikasooviga kirjutama, kui teie üritusel absurdi tehakse. Ma ei tule.

Mina leian, et kas me lepime ühiskonnas kokku, et hakkame edaspidi elama düstoopias ja peame KÕIK (nii vaksitud kui vaksimata inimesed) hakkama IGAL sammul oma nakkusohutust tõendama testimise kaudu (mh kõik muud nakkushaigused peale koroona), sest valikuliselt testides pole meie armsatel juhtidel ju mõtet rääkida heldinult vabadusest, võrdsusest ja turvalisusest, kui praeguste korralduste ja määrustega ei saavutata neist ÜHTKI punkti või me lõpetame selle „uue normaalsuse" ära ja võtame kasutusele teised meetodid (fokusseeritud kaitse riskirühmadele, ennetava toimiva ravi lubamine, tervislikud eluviisid)."

"Alusetu diskrimineerimine on AINUS, mida hetkel kehtivad reeglid tekitavad ning ühiskonnas ei piirata mitte nakkuse levikut, vaid süstimata inimesi."

"See aga on põhiseadusevastane tegevus ja üks oluline põhjus, miks kümned tuhanded Baltimaade inimesed 23. augustil 2021 ühiselt inimõiguste eest seisid. Me kõik oleme samasse absurdi kistud.. üle maailma."

Sandra elukaaslane Tarmo Kask kommenteeris perearst Karmen Jolleri postitust, avaldades seisukohta, et on valmis loobuma riiklikus arstiabist, kui ta enam makse ei pea maksma.

Sellele vastab Karmen Joller, et Tarmo peaks kolima kuskile kolmanda maailma riiki, kus ei tüüta teda keegi ei maksude ega arstiabiga.

Oma vaadetelt on Sandra ja Tarmo, kes on koos 2004. aastast ning kasvatavad nelja last, teineteisele ideaalsed.