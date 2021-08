Ansambel Ouu esitleb reedel Odeonis oma viimast kauamängivat “Saint Frotée”

Ouu kitarrist Hyrr Innokent Vainola kuulutab: “Meiega astub üles lisavägi Triin Kala näol. Andekas pianist, kes tuleb keskpärast indiet ilustama.” Ansambli bassist Jaan Sinka lisab: “Kuna see on mu esimene laiv uue bassiga, siis bassisaund on kindlalt mega hea.” Üles astub ka DJ Luurel Varas ning õhtu lõpetab eksklusiivne Ouu DJ set.