UUED PALJASTUSED | Harry ja Meghan tahtsid avaldada rassistliku kuningapere liikme, hertsoginna polnud Philipi matustele oodatud

Vida Press

Autobiograafilise raamatu "Finding Freedom", mis räägib Harry ja Meghani elust pärast kuninglikust elust loobumist, on saanud endale uue peatüki, mis on lekkinud Briti ajakirjandusse. Kuna selle autorid Omid Scobie ja Carolyn Durand on Sussexitele väidetavalt vägagi lähedased, siis võib arvata, et värsketes paljastustes on päris palju tõetera ka sees.