FOTOD | "Viikingid: Valhalla" võtetel viibiv Henessi Schmidt võtab Põhja-Iirimaast viimast

"Valmistasin end ette vihmaseks ja jahedaks suveks, aga siin on olnud ootamatult soe ja ilus ilm. Vesi on palju külmem kui Eestis, meenutab talisuplust, aga ujumas saab ikka käidud. Siin on mingisugune sügav avarus ja mulle väga meeldib mägedes ringi sõita. Ainult metsa on siin üllatavalt vähe. Iirimaal on metsaga kaetus Euroopa väikseim, kõigest 11% kogu pindalast ja sellestki on enamik metsaistandused. Paljud loomad on loodusest kadunud ja kuigi nad üritavad siin nüüd tehislikult metsi istutada, on tõelist metsa ökosüsteemi pea võimatu taasluua. Loodan, et suudame oma metsi Eestis paremini hoida."