Millised inimesed peaksid tantrafestivalil käima või seda vähemalt korra kogema?

Kõik need inimesed, kes tahavad omale head ja rahuldustpakkuvat elu. Ja ma ei mõtle rahuldust pakkuvat ainult seksuaalses mõttes, see on lihtsalt üks osa rahuldustpakkuvast elust . Paaride töötubades me tegeleme siin ju normaalse igapäevase paarisuhte tervendamisega ja kõigil, kellel on paarisuhte kogemus, me teame, varem või hiljem, rohkem või vähem meil on paarisuhtes mingisuguseid jamasid nagunii.