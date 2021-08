FOTOD | Vaata, kes käisid glamuursel Goldtime'i suvelõpupeol

„Personaalsed ja sõnumitega ehted on ehtemaailmas juba aastaid populaarsust kogunud ja see trend ei näi peatuvat ka Eestis. Isikupära ja emotsionaalne side ehtega on muutumas veelgi olulisemaks ning just seetõttu on mul eriti hea meel seda kõikidele jagada. Nomination Italy DNA-ks on juba aastakümneid erinevatest lülidest koosnev personaalselt kombineeritav käevõru. Tänu mõistlikule hinnatasemele ja rikkalikule valikule on ehtebränd ka väga populaarne kingi-idee,“ selgitab Kippari.