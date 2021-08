Kusto surnukeha leiti Moskva idaosas asuvast hostelist. Kohe saadeti sündmuskohale ka politsei, kuid mehe vigastused andsid mõista, et ta on ise endalt elu võtnud ning siiani pole leitud midagi, mis annaks alust kahtlustada, et tegemist oli mõrvaga. "Toa seinal, kus surnukeha asus, oli jäetud kiri "Ma elan niikuinii!"," ütles väljaande Komsomolskaja Pravda allikas.

Hiromant Akimovi sõnul oli selgeltnägijal lapselik hing, kes ei suutnud julma maailmaga lihtsalt toime tulla.