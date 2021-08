NUNNU KLÕPS | Tanel Padar tähistab täna oma pisitütre sünnipäeva!

Muusik ja tema modellist kihlatu Lauren kohtasid üksteist esimest korda Otepää-Elva maratonil viie aasta eest. Avalikkuse ette sattusid nad 2017. aasta sügisel Saku Suurhallis toimunud tennisematšil. Noorte suhe arenes meeletu kiirusega ja juba 2018. aasta suvel teatas õnnelik paar, et on kihlunud. Tütar Linda sündis perre 2019. aasta augustis. Eelmisel kuul teatas paar sotsiaalmeedia vahendusel, et oodata on perelisa ja Lindast saab suurem õde.