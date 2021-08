Pea neli dekaadi hiljem laseb legendaarne bänd ABBA välja viis uut lugu

Täna hommikul avati uus ABBA Twitteri konto nimega ABBA Voyage, et fänne õrritada uue projektiga pealkirjaga "Voyage". Postitust illustreerib neli päikesevarjutuse ringi, mille alla on lisatud kuupäev 02.09.2021. Postituses kutsutakse fänne ülesse registreeruma nende uhiuuel veebilehel, et esimeste seas kuulda ABBA edasistest plaanidest.