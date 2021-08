Kohtuotsus: Marilyn Kerro eksmees väärkohtles füüsiliselt ja ähvardas teda. Politsei on kuulutanud mehe tagaotsitavaks

Norrast pärit Hansen käis sel aastal Eestis kohtu ees seoses mitmete kehaliste väärkohtlemistega, varguste, ähvardamiste, omavoliliste sissetungide ja asjade omavoliliste kasutamistega. Märtsis mõistis Viru maakohus ta neljaks aastaks ja neljaks kuuks vangistusse, millest läks täitmisele neli kuud.

Kohtuotsusest selgub, et Hanseni peamiseks ohvriks oli tema endine elukaaslane Kerro. Paberites on ka kirjas, et meedias figureerinud paar elab lahus alates 2020. aasta maikuust, kuid lahendis kirjeldatud koledad teod said alguse juba kolm aastat tagasi.

Näiteks on kohtuotsuses toodud välja tänavu 24. jaanuaril aset leidnud rünnakud. Tol pealelõunal läks Hansen joobes olekus, isiklikud asjad kaasas, Kerro elukohta. Ta loopis kaasasolnud asjad naise elamisse laiali ning nõudis naiselt oma teisi asju, mille üle on paar juba aastaid vaielnud.