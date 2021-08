FOTOD | Tõeline pärl! Siret Kotka pani kauni Kadrioru korteri müüki

Kahetoaline korter läbi kahte korrust. Helgetes toonides kodu kaunistab ka kamin. "Erilise võlu ja amtosfääri loob ainulaadne maja, milles see imeline korter asub," seisab kuulutuses.

Tundub, et Kotkal on korteri müümisega kiire, sest ta on oma Facebooki seinal teinud müügikuulutusega koos ka väikese loosimismängu. "Kõikide jagate vahel loosin välja 5 Riigikogu nimelist tassi koos maiusega," teatab ta.