Uued tuuled TV3s: Kethi Uibomäest ja Marek Lindmaast saab paar!

Toona paar nädalat ühise paarina otsesaadet juhtinud Kethi Uibomägi ja Marek Lindmaa võeti rahva poolt vaimustusega vastu ning alates 6.septembrist tervitavad nad vaatajaid taas. TV3 loovjuhil Urmas E. Liivil jagub Kethi aadressil üksnes kiidusõnu. „Kethi on julge, vaba, ootamatu, lõbus, sõbralik, meeldiv ja sundimatu. Lisaks saatejuhtimisele on Kethi ja Marek ka uudistemagasini iga-argipäevased tegevtoimetajad, mis tähendab seda, et saade saab olema otsese mõttes nende tegu ja nägu,” avab Liiv uuenenud Seitsmeste kaarte.

Võtsime ühendust ka Kethi endaga, kes võtab hetkel viimast Gruusia palavusest oma maagist kihlatu Anzori juures. Mõned nädalad tagasi lõppesid Kethi mehe kodumaal tõsielulise reisisarja võtted, kus Kethi ja ta ema avastavad Gruusiat ning aimu saab ka Kethi ja Anzori sealsest igapäevaelust.