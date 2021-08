Ingrid Veidenbergi 10 telelemmikut | Seriaalis on piisavalt glamuuri, traagikat, tundeid ja tõsielu

Aktuaalne Kaamera

AK on iga eestlase püha pooltund. Olgugi, et tähtsamad päevasündmused on kella 21ks juba teada ja loetud, ootad ERRi kolleegidelt ikkagi kommentaare ja laiendusi ning põhjalikumat käsitlust juba teada uudistele.

Ringvaade

Huvitavalt tehtud saade. Üks väheseid saateid, mida olen vaadanud ka järelvaatamisest, sest vastasel korral jääb hinge tunne, et olen jäänud millestki olulisest ilma.

Esimene stuudio

Palju oleneb külalisest ja küsitlejast, kas saade läheb käima või jääb igavaks jutuveeretamiseks. Otse-eetri võlu naelutab sellegipoolest iga kord vaatama vähemasti esimest kümmet minutit.

ENSV ja EnsV

Olen väga vilets kodumaiste teleseriaalide jälgija, aga ENSV osadest olen küll vist enamiku ära näinud. Head karakterid, mängitud suureks heade näitlejate poolt, ja see ajab tõepoolest naerma – kümme punkti tegijatele!

OP

Muhe saatejuhtide paar, kes on jäänud moodsaks, ja tõmbab seetõttu lausa magnetiga kaasa kultuuri- ja meelelahutusradadele.

Maahommik

Minu laupäevahommikune kindel kohvikõrvane. Näeb ehedat Eesti maaelu ja eestlasi, kes teevad päris asju. Inspireerivalt tehtud!

Prillitoos

Reet Linna läheb iga aastaga paremaks. Või muutun mina vanemaks?

Hommik Anuga

Kuigi saade koosneb valdavalt intervjuudest inimestega, kes tahavad reklaamida oma raamatut, saadet, filmi, uut plaati või toodet, firmat või iseennast, vaatan ma seda järjekindlalt igal pühapäeva hommikul. Aeg-ajalt vilksatab ajakirjanduslikult helgeid hetki ja selle nimel tasub teler lahti hoida.

Ljudmila Gurtšenko

Pärast minu suure lemmiku „Downtown Abby“ ekraanilt kadumist on vallutanud reede õhtuti mu meeled legendaarne Vene laulja ja näitleja Ljudmila Gurtšenko. Tema elust pajatavas seriaalis on piisavalt glamuuri, traagikat, tundeid ja tõsielu, nii et ühtki osa pole siiani vahele jäänud. Mis on minu puhul enam kui haruldane.