Fotod: Ekspress Meedia/Õhtuleht

Viimastel kuudel on seltskonnameedias figureerinud mitmeid tuntuid paare, kelle üks osapool on otsustanud teisele teha vägagi kalli kingituse just auto näol. Kroonika kogus kokku need staarid, kes on mingil ajahetkel oma kaaslasele just sellise üllatuse teinud.