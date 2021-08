"Krimi" vahetab saatejuhti: uues rollis alustab mitmekülgne laulja

Ta põhjendas ka, miks ta otsustas uue projektiga liituda. "Mingi uue asja käivitamisel on oma võlu, mis kutsub kaasa lööma. Varasemalt olen seda võlu saanud mõne teleprojekti käivitamisel tunda, aga uudisteportaali vedamine tundus täiesti uue väljakutsena. Teine põhjus oli see, et esimest korda avaneb mul võimalus rääkida kaasa oma kodumaakonna ehk Lääne-Virumaa tegemistele. Ma elan küll juba 20 aastat Tallinnas, aga tihe kontakt Lääne-Virumaaga on olnud koguaeg olemas ja oma päris koduks pean just Virumaad," sõnas Ojang.