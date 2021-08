Kas see paneb inimesed lõpuks end vaktsineerima? Ilma tõendita seksima minna ei saa

Klubi 69 Swingers Party uudiskirja tellijaid kostitas täna hommikul kirjakastis sõnum, mis andis teada, et ilma COVID-19st terveks olemist seksima tulla ei saa.

"Oleme kohustatud kontrollima külaliste Covid-19 vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi tõendit. Tõend võib olla digitaal- või paberkujul," on kolmes keeles uudiskirjas kirjas.

Swinger Party üritused toimuvad igal laupäeval. Üksikutele meestele on peol krõbedad hinnad. Kell 20 maksab pilet 100 eurot ja väheneb iga paari tunni jooksul paarikümne euro võrra.

Paaridele (mees ja naine) on piletid soodsamad. Üksikutele naistele aga täiesti tasuta.

Eilsest kehtima hakanud uued piirangud nõuavad kontrollimata avalikes siseruumides maski kandmist. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.