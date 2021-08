Kristine Kebbinau 10 telelemmikut | Linlase viis hoida end looduse- ja keskkonnateemadega kursis

1. Aktuaalne Kaamera – nagu aamen kirikus

2. Meelte sagedus Amazonases – väga põnev värske perspektiiviga rännakusaade

3. Maahommik – mis need pühapäeva hommikud ilma Maahommikuta on?

4. Osoon – linlase viis hoida end looduse- ja keskkonnateemadega kursis

5. Rakett 69 – hindan saateid, mis populariseerivad teadust noorte seas, õpin isegi ja tuletan meelde nii mõndagi tänu sellele saatele

6. Pealtnägija – ühiskonna valupunktide kajastus on oluline, tähtis on näha Eesti elu erinevaid külgi

7. Plekktrumm – inspireerivad vestlused inspireerivate inimestega

8. Esimene stuudio – mitte, et ma niivõrd poliitikast midagi arvata oskaks, pigem vaatan meelelahutuslikust perspektiivist, sest teinekord on saatejuhtidel üsna humoorikad küsimused

9. Mustlammas – halenaljakas seriaal noore naise elust, kel õnnestub elu konarustest vaevu üle veereda

10. R2TV – hindan muusikaelu kajastavaid saateid ning soovin, et eetriaegki hindaks seda