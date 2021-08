Uudo Sepa kallim Kendra: eluaeg on olnud nii, et rahvavaenlasi surutakse maha, tahetakse tappa

Taskuhäälingu saatejuht Kendra annab oma suurele elukogemusele toetudes valitsusele nõu, kuidas koroonaga võidelda. "Kui riiki huvitaks päriselt see, et me saaksime koroonast lahti, siis mitte vaktsineerida inimesi, sest need on kaks täiesti erinevat asja, sest kui riik sellest hooliks, siis ta seaks piirangud ka vaktsineeritud inimestele. Sest vaktsineeritud inimene on see, kes nakatub ja nakatab, aga teda ei kontrollita. Kontrollitakse terve immuunsüsteemiga inimesi."

"Eluaeg on olnud nii, et rahvavaenlasi surutakse maha, tahetakse tappa. Inimesi, kes hakkavad valitsusele vastu. Inimesi, kes ei ole nõus sellega. Miks? Miks küll?" jätab Kendra küsimuse õhku. Ta ei too ka näiteid nende rahvavaenlaste kohta, keda on tema elu ajal maha surutud ja tahetud tappa.

Kendra lisas, et nad pidid positiivse proovi tõttu tühistama ka enda taskuhäälingu salvestuse ning Uudo tühistas kaks esinemist. Paar päeva enne diagnoosi saamist külastati oma sugulasi, kes lühikontakti järel Kendra sõnul ei haigestunud.

Ja siis tuleb kogu monoloogi parim osa. "Kas tahate öelda, et see on tõesti see vaba Eesti, mille nimel me 30 aastat tagasi võitlesime? See Eesti, kus inimesed kardavad, et kaotavad oma töö, kui nad teevad suu lahti? Kas see on see vaba Eesti?" küsib 20 aastane Kendra, kes ei olnud siis eluski, kui Eestis taasiseseisvus.

"Te võite mind vihata, õhutada minu vastu viha, aga mõelge sellele, kas 30 aastat tagasi oleksite te vihanud mind sellepärast?" küsis Kendra, kes ütles, et ta ei ole vaktsineerimise, vaid ebaõigluse vastu.

Kendra jutule elasid aktiivselt kaasa ka mitmed tema jälgijad. Kui üks saatis Eesti pikalt, sest gümnaasiumis nõutakse vaktsiini või testi tegemist igal hommikul, siis Kendrat huvitas, mis siis saaks kui me kõik protestima hakkaksime. Kes on see "me", ta ei täpsustanud.