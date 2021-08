Tõsielustaari probleemid: selgus põhjus, miks Kylie Jenner ei saa oma räpparist peikaga tavaline perekond olla

Tuleb välja, et Jenneril ja Scottil, kelle kodanikunimi on Jacques Bermon Webster II, on pidevalt tülid, kirjutab The Sun. Kuuldavasti on mõlemal staaril oma nägemus nende praegusest pereelust ning räppar ei soovi väidetavalt beebiootel tüdruksõbraga ühe katuse all elada.

Hiljuti 24. sünnipäeva tähistanud tõsielustaar soovib aga mehelt täielikku pühendumust ning pakkuda nende kolmeaastasele tütrele Stormile tavalist pereelu. "Draama ongi tekkinud sellest, et Kylie soovib, et Travis koliks tema majja. Tema on järgmiseks eluetapiks valmis, mis tema arvates on see, et neist saab korralik pere," ütles allikas.

"Kuigi Travis on ka planeerinud nende tulevikku, siis tema sooviks oodata veel õiget hetke. Hetkel on ta vägagi kindel selles, et tal peaks olema enda kodu Los Angeleses," lisas allikas. Kuuldavasti meeldib räpparile pool oma ajast veeta hoopis Texase osariigis asuvas Houstoni linnas, kust ta on pärit.

"Selline situatsioon on tekitanud nende vahel palju usaldusprobleeme," selgitab allikas.

Eelmisel nädalal avalikustas väljaanne TMZ, et Kylie ja Travis ootavad teist last. Kumbki osapool ega nende esindajad pole antud teadet kommenteerinud.