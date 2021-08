FOTOD | Sära ja staarid! Vana Tallinn Galat väisasid glamuursed külalised

„Liviko on juba kümme aastat olnud rahvusooperi suurtoetaja ning mul on hea meel, et hoolimata koroonakriisist oleme saanud toetust senises mahus jätkata. Meie ühine, traditsioonidega Vana Tallinn Gala oli sel aastal eriline, pakkudes tervikliku ja vaatemängulise kontsertlavastusega publikule väärilise elamuse,“ ütles Liviko juht Janek Kalvi.