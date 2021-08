Uued tuuled: Stig Rästa suundub poliitikasse!

Stig Rästa sõnul on ta oma elus jõudnud faasi, kus on aeg oma kogukonnale tagasi anda võimalikult palju just oma teadmiste ja kogemuste osas ning see ajendas teda ka kandideerima Viimsi vallavolikogusse. „Viimsisse tõi mind elama minu abikaasa, kes on olnud põline viimsilane peaaegu oma sünnist saati. Mulle on selgeks saanud, et Viimsi on just see koht kus minu lapsed võiksid kasvada kvaliteetses ja looduslähedases elukeskkonnas,“ märkis Rästa, kes muuhulgas leiab, et kogukonna tunne on Viimsis aasta aastalt kasvanud. „Kogukond on see, mis määrab täna Viimsi tuleviku elu- ja looduskeskkonnana. Olen jõudnud oma elus faasi, kus on aeg oma teadmisi ja kogemusi kogukonnale tagasi anda,“ toonitas Rästa.