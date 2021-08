Robert Sarv plaanib värske abikaasaga soetada kodu vägagi eksootilisse kohta: seal on parim kliima!

Mõni päev pärast pulmi lendasid nad esimest korda Portugali ja kui õnnestub, siis külastavad ka Madeirat. See on paari lemmiksaar, kus nad pole küll kunagi käinud, aga kuhu tahavad soetada nii-öelda Lõuna-Euroopa kodu. Algselt plaanisid nad oma teist kodu Bali saarele, ent koroonaviirus tõmbas unistusele kriipsu peale: eksootiline saar on liiga kaugel ja keeruline oleks seal käia. „Madeira on Euroopa Havai ja Bali. Seal on parim kliima, aastaringi 24-25 soojakraadi, väga ilus loodus ja matkarajad. Ja seal pole ühtki sääske,“ kiidab Robert. „Unistame kohast, kus saaks kasvatada avokaadosid ja puuvilju,“ täiendab Kadi.