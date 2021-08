Venemaal esinema pidanud Rammsteini sõu tühistati: esilaulja Till Lindemann võeti vahi alla

Uudisest teatab veebileht Summa Inferno, et Lindemanni küsitletakse tema hotelliruumis. Lindemann pidi esinema koos Rammsteiniga Maclarin For Homeland festivalil Tveris, mis on 180 kilomeetrit Moskvast. Arvatakse, et kinnipidamine on seotud suurte kogunemiste keeluga Venemaal.