Üllatus missugune! Sisulooja Kristina Suuroja liitus raadioga MyHits

„Kristina Suuroja teatakse teravate ja julgete väljaütlemiste poolest, lisaks tunneb ta läbi ja lõhki Eesti sotsiaalmeediamaastikku,“ rääkis raadio MyHits programmijuht Ott-Sander Palm. „Kõik see annab meie hommikule edaspidi väga vürtsikat sisu juurde.“

Indrek Vaheoja sõnul võtavad nad uue tulija rõõmuga vastu. „Super on näha enda vastas noort inimest, kellel puudub igasugune hirm otse-eetri ja mikrofoni rääkimise vastu,“ lausus ta. Jüri Pootsmann nentis, et Kristina energia ja naiselik touch annavad eetrile kindlasti juurde. „See on miskit, mida mina ja Indrek seni pakkuda pole suutnud,” lisas ta.