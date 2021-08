Andrus Vaarik kandideerib sotsiaaldemokraatide Lasnamäe esinumbrina: konkurentsi pakub ta nii Mart Helmele kui Mihhail Kõlvartile

“Olen 14 aastat oma elust elanud Lasnamäel, tema kanali kallastel on mu lapsed suureks kasvanud ja see linnaosa on mulle ikka jätkuvalt hingelähedane. Vaadates, kuidas Tallinn areneb, on näha nii head kui ka halba. Paraku kõik hea ei jõua iga inimeseni. Mina soovin, et järgmises Tallinna linnavalitsuses oleksid kindlasti esindatud ka sotsiaaldemokraadid, kes tooksid linna juhtimisse uusi mõtteid, uusi inimesi, rohkem hoolivust ja empaatiat,” ütles Lasnamäel kandideeriv Vaarik.