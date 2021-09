INTERVJUU | Tõesti 50? Kristjan Jõekalda: vanasti näidati minusuguseid laadaplatsil, nüüd on sellised telekas

SARVI EI OLE VAJA TEHA, naljatleb naljamees. Erlend Staub

"Inimeste vahel algavad tagasilöögid tavaliselt sellest, et vaadatakse ainult tagasi – ei elata tänases ega vaadata ettepoole. Kui kaks inimest on nii kaua koos olnud kui meie Teeduga, on selge, et meil on väga hästi. Ja minu abikaasa Maris läheb iga päevaga ilusamaks. Elu teeb mulle kogu aeg silma," ütleb rahvakunstnik Kristjan Jõekalda 50. sünnipäeva eel.