Mis saab Taavi Libe õppejõukohast Tallinna ülikoolis? Ülikool: meil on nulltolerants mistahes seksuaalselt ebasobiva käitumise suhtes

Viimased aastad on Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ajakirjandust juhtinud külalislektor Priit Hõbemägi, mispärast pöördume esmalt tema poole. Hõbemägi tunnistab, et on näinud Libe Facebooki postitust. "Minu arust oli tegu väga ausa ja julge kirjutisega.

Loe lähemalt, kuidas kommenteerib tekkinud olukorda Tallinna ülikool!