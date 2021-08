Ärajääva Rammsteini kontserdi korraldaja: ma ei teadnud, et ettevõtete pidusid ei tohiks valimiskampaaniate ajal korraldada

"Täies ulatuses festivali – nii nagu me seda algselt üritasime korraldada – paraku ei toimu võimude otsuse ja sõna otseses mõttes füüsilise takistamise tõttu. Täna ja eile saime selles osas tõestust. Bändi heliproovi ei toimunud, sest politsei blokeeris kõik nende autod ning helikoptereid meil paraku pole," nendib korraldaja, kes muu hulgas märgib, et sulgeb lava, kus Rammstein oleks pidanud üles astuma. "Seega ei pea politsei artistide platsile tulemist enam keelama, sest seal lihtsalt pole kedagi."

Korraldaja lisab, et McLarini festival toimub endiselt, kuid teatavate muudatustega. Larini sõnul võivad võimalikud probleemid olla seotud eelseisvate valimistega. "Ma ei teadnud, et ettevõtete pidusid ei tohiks valimiskampaaniate ajal korraldada," kirjutas ta.

Varem teatas meedia, et Larin kavatseb korraldada festivali Rodina partei toetuseks, kust muu hulgas kandideerib ka tema poeg Vladislav. Nimelt võib Larini sõnul valitsus arvata, et sündmuse näol on tegemist Rodina erakonna reklaamiga, kuid tegelikkuses pole see absoluutselt tõsi. Samal ajal postitati festivali kodulehel loosung: "MacLarin kodumaa eest." Ärimees selgitas loosungit sellega, et festival on küllaltki isamaaline.