Taavi Libe abikaasa Katariina: probleemi tunnistamine on suur samm, aga sellest on muidugi vähe

Taavi Libe ja Katariina Ratasepp Foto: Aivar Kullamaa

Täna andis saatejuht ja pikaaegse kogemusega raadioajakirjanik Taavi Libe enda Facebookis teada, et on häbematut seksijuttu ajanud võõraste naistega, seejuures ka Elu24 andmeil tudengitega Tallinna ülikoolis. Alles juuli algul andis Taavi Libe koos elukaaslase Katariinaga teada, et nad otsustasid abielluda. Nüüd aga jagab Katariina Libe (eelmise nimega Ratasepp) oma esimest kommentaari Kroonikale.