Freddie Mercury ei kuulutanud maailmale, et ta on homo. Ta oli vana kooli mees, homo olla oli tema ajal ikkagi algselt kriminaalne, siis pigem paljude jaoks häiriv. Küllap seletasid ka reklaami- ja turunduse mehed ja naised, et ei maksa hävitada nende lihtsameelsete noorte neidude unistusi, kes heitsid magama ja ärkasid Freddie plakati all. Millal ta aidsi haigestus, seda ei oska keegi päris täpselt öelda. Freddie oli enne oma haigust ja surma maailma rock-muusika üks säravamaid tähti. Ansambel Queen ei ole vaid ajalugu. Ka siis, kui järjekordne uus põlvkond peale kasvab. Nad olid nii head.