TV3: nii meie kui ka televaatajad on Taavi tööga rahul

TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Adermann andis Kroonikale teada, et TV3 jätkab Taavi Libega koostööd.

"Taavi Libe on professionaalne ajakirjanik, kelle tööga on rahul nii TV3 kui ka televaatajad ning sügishooajal juhib ta saateid „Läbi suve Taaviga parimad palad“ ja „Märgatud Eestis“," kinnitab Adermann Kroonikale.

Millest kõik algas

Lugu sai alguse, kui Taavi tuli oma Facebooki lehel välja pihtimusega: "Ühes Eesti meediaväljaandes ilmub varsti lugu sellest, kuidas ma olen ajanud häbematut seksijuttu võõraste naistega. See vastab tõele. Olen suurema osa oma täiskasvanuelust hädas olnud vaimsete probleemidega, mille jaoks mul terminit pole, aga ilmselt on see sõltuvus igasuguse seksuaalse sisuga seotud adrenaliinist."

Taavi sõnul on ta üritanud seda rohkem omal jõududel ja vähem kõrvalise abiga seljatada, aga sellest pole kahjuks pääsu olnud. "Vahest olete märganud, et mu kaal on aastate jooksul paarikümne kilo tuuris kõikunud. See näitab mu paremaid ja halvemaid aegu, sest kogu see teema on mind nii kurnanud, et on tekitanud periooditi ülesöömist ja nälgimist."

Ajakirjaniku sõnul üritab ta saada abi ning vabandab kõigi ees, kellele on ta haiget teinud. Muu hulgas märgib ta ka seda, et tema varasemad suhted on otsesemalt või kaudselt selle pärast purunenud ning ta isegi ei tea, mis saab praegusest.