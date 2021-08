Saatejuht ja telestaar Brigitte Susanne Hunt (25) väisas 28. augustil Haven Kakumäel toimunud Muinastulede öö kontserti, kus ühel hetkel sammusid tema juurde turvamehed, kes kahtlesid naise pileti olemasolus. Lõpuks tuli välja, et Brigittel ikkagi oli pilet, mille eest oli ta ise maksnud. Seejärel peale sündmust ootas solvunud telestaar asjatu alanduse pärast korraldaja Emil Ojalt vabandust ning 25-eurose pileti hüvitamist, et see heategevusse annetada.

Nüüd on omapoolse vastuse andnud ka Muinastulede öö kontserti korraldanud BGM Managementi juht Emil Oja.