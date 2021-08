FOTO | Milline nunnu karvapall! Soome presidendipaar võttis endale uue koerakutsika

Nüüd on paarile seltsiks pisikene Tenterfieldi terjeri kutsikas Osku. Uut koera esitles presidendiproua oma Twitteri kontol, kus pilt lemmikloomast on kogunud juba üle 11 000 meeldimise.

Varasemalt on Haukio tunnistanud, et Lennu surm kevadel oli tema jaoks esimene kord, kui lein on tema elu nii palju mõjutanud. "Lennu oli nagu minu enda laps, kuid samas oli ta meile ka truu ja ustav sõber," meenutas presidendiproua ajakirja Seura kolumnis.