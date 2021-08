Grete Lõbu pere täienes kahe uue liikme võrra: nad on õde ja vend!

Kui varem hoidis perel seltsi koer Klaara, siis nüüd on tal sõpradeks kaks kassi – Udu ja Miira. Lõbu sõnul on tegemist õe ja vennaga.

"Kui oleksin teadnud, et kassid on nii toredad, oleksin nad endale juba ammu võtnud,“ ütles saatejuht. Uute lemmikloomade peale pole ta väga vihastama pidanud. "Täna öösel ärkasin kolina peale, kui nad leidsid kasti, kuhu olin vetsupaberi ära peitnud. Kuidas sa saad aga keelata, kui see neile nii palju rõõmu pakub! See pole nii kallis mänguasi ka."