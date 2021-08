VÕRDLE | Lapsstaarist on sirgunud noor naine! Honey Boo Boo on läbinud suure muutuse ja poseerib lausa Vogue'i kaanel

Tõsieluseriaaliga " Honey Boo Boo " üle maailma kuulsaks saanud Alana Thompson on justkui üleöö saanud juba 16-aastaseks. Hoolimata sellest, et neiu ülejäänud perekond on pidevalt seadusega pahuksis, poseerib Alana ise Teen Vogue 'i kaanel ja edendab vaikselt oma karjääri.