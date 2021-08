Valitsuse kaval erand eelseisvate valimiste eel: Tallinna linnaosavalitsuste sündmused pole kohustatud kontrollima koroonatõendit

Foto: Margus Pahv

Uute koroonajuhtumite arv vohab ülesmäge. Kooli algus on kohe-kohe ukse ees. Rahvast keelitatakse ja meelitatakse, ettevõtjaid kohustatakse ja palutakse. Kõik pingutavad. Vähemalt näiliselt. Sellegipoolest on nii mõnelgi lugejal ja korraldajal tekkinud küsimus: miks ei kontrollita rahvarohketel Tallinna erinevate linnaosade korraldatud sündmustel koroonatõendit? On seesugustel mööndustel põhjuseks lähenevad kohalikud valimised või miski muu?