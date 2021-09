PERSOONILUGU | Noor räppar Manna: töökaotus, vaimsed terviseprobleemid, vägistamiskatse - olen pannud kõik need emotsioonid enda muusikasse

Maria Annabel Vainumäe - esinejanimega Manna - on Eesti räppar, kelle muusikukarjäär sai alguse Soundcloudist. Kõigest kahe aastaga on Manna teinud koostööd paljude suurte muusikutega nagu Nublu, Reket, Meisterjaan ja Inger. Lauljannat võrreldakse isegi ülemaailmse popstaari ja paljude noorte iidoli Billie Eilishiga just tema omapärase välimuse ja pehme hääletämbri tõttu.

Meie kohtumine Mannaga toimub nädala alguses viimasel päikeselisel päeval enne septembri algust. Manna pole vaktsineeritud ja kohvikusse minna ei saa, mistõttu teeme videokõne Zoomi vahendusel. Ta istub oma korteri köögis, must lohvakas “rämmari” T-särk seljas. Maria on naturaalne ja meikimata, sellise mugava koduse olemisega.