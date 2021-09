HEAS HOOS Viktor Siilatsit teatakse kui kirglikku meresõitjat. Peale Tallinna Jahtklubi on ta muu hulgas ka näiteks Monaco jahtklubi liige. Karli Saul

Viktor Siilatsil on käsil mitu äri­projekti, ent lisandunud ka uued väljakutsed kinnis­vara­äris ja isiklikus elus. "Mul on praegu ikkagi suur rõõm, au ja vastutus kasvatada oma väikest tütart," tõdeb ettevõtja. Ta arvab, et tema aasta ­tegusid ei tuleks enam mõõta ärialaste saavutuste järgi.