Toimetaja meenutab: paarkümmend intervjuud Kristjan Jõekaldaga

Püüdsin meenutada meie esmakohtumist, ent see ei tulnudki meelde. Justkui oleks Jõekalda alati olemas olnud. Looduses see nii ongi – on jõgi ja on kallas. Kui jõgi peatumatult voolab, siis kallastel on elu ja õitsemine. Midagi sellist, tundub mulle, on ka Jõekaldas – ta voolab ekraanilt tuppa ja ongi kohe lopsakalt õitsvam olla.