FOTOD | Heidi Klumi imekaunis tütar Leni Klum tegi catwalk'i debüüdi Dolce & Gabbana moeshowl

Uhke ema, Heidi Klum , jagas Instagramis moeshow esireast tütre graatsilisest kõnnakust mõningaid videoid ja pilte. 48-aastane Heidi postitas tütre catwalk'i video, mille pealkirja kirjutas: "See naeratus, kui ta oma ema näeb."

Heidi Klumi naeru täis nägu järgneval pildil ütleb kõik. Jäädvustusel on hetk, mil ta nägi oma tütart esmakordselt suurel moelaval.

Peale supermodelliks olemise on Heidi Klum ka tõsielusaate "Ameerika otsib talenti" üks kohtunikke. Peale Leni on Heidil veel kolm last: Henry (15), Johan (14) ja Lou (11).