Romi Hasa kolis Vikerraadiost Kukusse: tööpakkumisel olid sisuliselt ainult plussid, reaalseid kõhklusi polnud

Romi Hasa Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

„Lõpuks sai otsustavaks see, et kui ma Vikerraadios küsisin, kas mulle oleks sügisest saadet pakkuda, sain eitava vastuse. Aga see on nüüd osutunud täiesti suurepäraseks asjaks, et Vikerraadio mind nii-öelda vabaks lasi,“ räägib raadiohääl Romi Hasa, kes Vikerraadio hommikuprogrammi tegemisele veebruaris joone alla tõmbas ja nüüd hoopiski Kuku raadio eetrisse kolib.