Ema jälgedes käiv iluduskuninganna Maria Heleen Tõniste: minu jaoks oli suur samm bikiinides rahva ees olla

Hirm tekkis neiul ka bikiinivooru ees, aga lõpuks osutus just see tema lemmikvooruks. „Fakt, et bikiinides tuli lavale minna, oli alguses põhjus, miks mõtlesin võistlusel mitte osaleda. Kartsin seda kõige rohkem, sest minu jaoks oli suur samm bikiinides rahva ees olla. Üks koreograaf tegi aga Liis Lemsalu loo järgi kava, mis andis energiat juurde ja kõik osalejad ütlesid, et see voor tõmbas käima.“ Vaatemängu lavastasid koreograafid Eghert-Sören Nõmm ja Kertu Raja.