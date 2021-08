R. Kelly seksuaalse väärkohtlemise all kannatanu: ta astus seksuaalvahekorda kuigi ma seda ei soovinud

Kannatanu varjunimega Louis ütles, et oli 17-aastane, kui härra Kelly temalt küsis, mida kõike ta on valmis muusika nimel tegema. Seejärel kirjeldas kannatanu, kuidas laulja tuli järsku tema poole ning ta astus seksuaalvahekorda kuigi ta seda üldsegi ei soovinud.

54-aastane Kelly eitab kõiki talle esitatud süüdistusi. Muu hulgas ei nõustu ta ka sellega, et ta on kuritegeliku seksiteenusega seotud.

Lauljat, kelle täisnimi on Robert Kelly, ei süüdistata otseselt vägistamises ega ründamises, kuid prokurörid kahtlustavad justnimelt ebaseadusliku seksuaalset äritsemist.

Esmaspäeval kuulis avalikkus kahelt süüdistajalt seda, et Kelly kohtus nendega alaealisena. Nimelt ütles üks kannatanuid varjunimega Louis, et kohtus härra Kellyga esimest korda 2006. aastal, kui ta oli kõigest 17-aastane. Ta töötas Chicagos McDonaldsis. Ta rääkis kohtus, et härra Kelly andis talle oma telefoninumbri ja kutsus enda juurde.