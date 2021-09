Nii Monaco kui ka Prantsusmaa erinevad väljaanded on kindlad, et vürstipaar, kellel on 20 aastat vanusevahet, on lähenemas lahutusele. Päevavalgele on tulnud ka saladusloori all olnud asjaolu, et Albert väisas juulikuus aset leidnud Monaco balli oma endise armukese Nicole Costega, ning nende ühine laps Alexandre. Varasemalt on meediast läbi käinud kuuldused, et just mitmed sohilapsed ja salasuhted on põhjuseks, miks vürstipaari abielu oli juba enne liidu sõlmimist hukule määratud.