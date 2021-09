Scanpix

Eile, 31. augustil möödus 24 aastat päevast, kui printsess Diana Pariisis traagilises autoõnnetuses hukkus. Hoolimata sellest, et armastatud ikooni surmast on möödas juba mitu aastakümmet, kogunevad iga aasta kümned inimesed Kensingtoni palee juurde, et mälestada varalahkunud printsessi.