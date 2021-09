Kaob pildilt: printsess Madeleine'i abikaasa ei soovi enam naise kõrval olla

Muidu Floridas elav, kuid sel suvel kaks kuud Rootsis veetnud paar hoiab USAs olles madalat profiili. Kuna viimati külastasid Madeleine, Chris ja nende kolm last naise kodumaad alles 2018. aastal, siis ei teadnud rootslased vahepealsel ajal printsessi tegemistest eriti midagi ning kardeti, et nende abielu on salaja karile jooksnud.

"Chris on ikkagi ärimees, mitte inimene, kes sündis kuninglikku perekonda. Kahjuks on sel suvel printsess Victoria sünnipäevapeol ja prints Juliani ristimisel tehtud fotod viimased, millel me Chrisi nüüd pikka aega näeme," arvab Myrgård. Varasemalt oli ameeriklasel ka oma Instagrami konto, kuid nüüdseks on see kustutatud.