KUUM KLÕPS | Jeremy Clarksoni tütar heitis riided seljast ja eksponeerib kõike!

Enda sõnul on ta ka varem oma Instagrami jälgijatele öelnud, et ta vihkab oma keha. Aastaid oli ta iseendaga sõjas. "Igapäevased võitlused olid vihased, sest ma proovisin kogu aeg järgmist asja, et end muuta ja väiksemaks teha," selgitas ta.