FOTOD | Nagu kaks tilka vett: tulevane president Alar Karis näeb Läti praeguse presidendiga uskumatult sarnane välja

Eile presidendiks valitud Alar Karis näeb uskumatult sarnane välja Läti presidendi Egils Levitsiga. Ka vanus on mõlemil mehel üsna sarnane. Karis on hetkel 63-aastane ning Levits kõigest kolm aastat vanem ehk 66-aastane.

Egils Levits (sündinud 30. juunil 1955 Riias) on Läti jurist, diplomaat ja poliitik. 29. mail 2019 valiti ta Läti presidendiks ja vannutati ametisse 8. juulil 2019. Levits on töötanud Läti vabariigi suursaadikuna Saksamaal, Rootsis, Austrias ja Ungaris. Aastatel 1993–1994 oli ta Läti Seimi liige.

Levits on olnud Läti justiitsminister (1993–1994) ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (1995–2004). Alates 2004. aastast on ta Euroopa Liidu Kohtu kohtunik. Levits on Läti Teaduste Akadeemia auliige.