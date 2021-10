LEMMIKUGA Laulja Marek Sadam. Karli Saul

"Kui kohtamas käin või lähen kohtumistele, kuhu Donnat kaasa ei võta, ajab ta mind oodates diivanikatted segamini. Ta on õrn nagu tüdruk ja tujukas nagu naine, aga isegi kui muinasjutte ei usu, arvan siiski, et Donna on mu hingesugulane," räägib laulja Marek Sadam oma varjupaigast leitud lemmikloomast.